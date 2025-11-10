D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
In alternativa, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), verso Porto Garibaldi.