D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 allo svincolo di Ferrara Centro;
verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Richard Wagner e rientrare allo svincolo SS16 Adriatica.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.