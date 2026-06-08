D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Porto Garibaldi: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana, via Richard Wagner e rientrare allo svincolo SS16 Adriatica;
verso la A13 Bologna-Padova: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, via Richard Wagner, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo di Ferrara Centro.