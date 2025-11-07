D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 – ALLACCIAMENTO SS64 VERSO A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara, per consentire attività di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con SS16 e l’allacciamento con SS64 verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).