D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 – ALLACCIAMENTO SS64 VERSO A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con SS16 Adriatica e l’allacciamento con SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16, percorrere la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.