D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS94 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).