D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare a Ferrara Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.