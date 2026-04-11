D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara.