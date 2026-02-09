D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO SS64 PORRETTANA
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo SS64 Porrettana, in uscita per chi proviene da Porto Garibaldi/SS16 Adriatica, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo precedente, in direzione della SS16 Adriatica.