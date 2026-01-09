D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSA L’ENTRATA SVINCOLO SS64 PORRETTANA
Dalle 21:00 del 14 gennaio alle 21:00 del 4 febbraio, in modalità continuativa
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo SS64 Porrettana, in entrata verso SS16 Adriatica/Porto Garibaldi, dalle 21:00 di mercoledì 14 gennaio alle 21:00 di mercoledì 4 febbraio, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo SS723 Ferrara Centro o allo svincolo SS16 Adriatica.