D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI FERRARA CENTRO
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Ferrara Centro, in entrata verso la SS16 Adriatica, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di sabato 28 marzo, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo SS64 Porrettana.