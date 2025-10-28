D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre.