D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS94 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre.