D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, sono state aggiornate le chiusure del tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, come di seguito indicato:

-nelle due notti di lunedì 30 e martedì 31 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, verso la A13 Bologna-Padova e in direzione di Porto Garibaldi, per consentire, nella prima notte, lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e, nella seconda notte, lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

verso la A13, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo di Ferrara Centro;

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana e SS16 Adriatica;

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo di Ferrara Centro.