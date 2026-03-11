D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, che erano previste nelle quattro notti di venerdì 13, sabato 14 marzo, domenica 15 e lunedì 16 marzo.

Rimangono confermate le chiusure, sulla stessa D23 Diramazione per Ferrara, del tratto tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, per lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);