D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).