D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 30 dicembre 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di questa sera, martedì 30, alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, verso la A13 Bologna-Padova e verso Porto Garibaldi.

In alternativa, si consiglia:

-verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna);

-verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner).