D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e lo svincolo per la SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni, che erano previste nelle due notti di lunedì 26 e di martedì 27 gennaio, con orario 21:00-5:00 e dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio.