D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13. CONFERMATA CHIUSURA NOTTURNA VERSO SS16/PORTO GARIBALDI
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 Adriatica e lo svincolo per la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, prevista dalle 21:00 di questa sera lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e lo svincolo per la SS16 Adriatica, verso la SS16 Adriatica/Porto Garibaldi, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), immettersi sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner).