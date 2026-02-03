D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e lo svincolo per la SS16 adriatica, in entrambe le direzioni, verso Porto Garibaldi e in direzione della A13 Bologna-Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), immettersi sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

verso la A13 Bologna-Padova: dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner), immettersi sulla SS64 Porrettana (via Bologna).