D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZION

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e lo svincolo per la SS16 adriatica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), immettersi sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo per la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica, immettersi sulla SS64 Porrettana.