D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13
D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, rientrare allo svincolo SS64 Porrettana.