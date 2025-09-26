D23 DIRAMAZIONE FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO SS64 PORRETTANA IN ENTRATA E IN USCITA IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla D23 Diramazione Ferrara, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso lo svincolo SS64 Porrettana, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Porto Garibaldi/Lidi Ferraresi, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo sulla SS16 Adriatica o lo svincolo sulla SS723 Tangenziale ovest di Ferrara.