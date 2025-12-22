D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
Roma, 22 dicembre 2025 – Sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, per consentire lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 22, alle 5:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa, il traffico proveniente dalla Diramazione di Fiorenzuola verrà indirizzato obbligatoriamente in uscita alla stazione di Fiorenzuola e potrà rientrare dalla medesima stazione in direzione Bologna.