D19 DIRMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI TORRENOVA

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la A1 Milano-Napoli, entrare sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);

in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli: Monteporzio Catone.