D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA TORRENOVA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 luglio 2025 – alle ore 13:30 circa, sulla Diramazione Roma Sud è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrenova e il GRA in entrambe le direzioni, a causa di un incendio all’altezza del km 20.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso la A1 Milano-Napoli, si consiglia di entrare in Diramazione Roma Sud alla stazione di Monteporzio o in alternativa percorrere il GRA e proseguire su A24 Roma-Teramo in direzione A1 Milano-Napoli.

A chi è diretto verso Roma, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e proseguire sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma Est.