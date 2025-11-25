D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI E SAN CESAREO VERSO IL G.R.A.

Roma, 25 novembre 2025 – Alle ore 11:30 circa, sulla D19 Diramazione Roma Sud, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e San Cesareo, in direzione G.R.A, a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 4.0.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Inoltre si registrano 3 km di coda in A1 nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la D19 in direzione Firenze in corrispondenza della chiusura dell’allacciamento con la D19.

Agli utenti in A1, provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Casilina in direzione Roma e rientrare in autostrada alla stazione di San Cesareo. A chi ha già superato l’uscita di Valmontone, si consiglia di immettersi sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma.