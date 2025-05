D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 MILANO-NAPOLI E TORRENOVA IN DIREZIONE GRA

RESTA CHIUSO IL TRATTO TORRENOVA – GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE AD ANAS IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’

Roma 21 maggio 2025 – Verso le 11 è stato riaperto il tratto della Diramazione Roma Sud compreso tra l’allacciamento con la A1 e Torrenova in direzione GRA, temporaneamente chiuso dalle prime ore della mattina. Il provvedimento è stato attivato al fine di gestire al meglio i riverberi sulla viabilità generati dalla chiusura prolungata del tratto tra Torrenova e il G.R.A, dove sono al lavoro i tecnici ANAS per il completamento delle operazioni di varo del cavalcavia avviate ieri sera.

Si ricorda che la riapertura dell’intero tratto tra Torrenova e il GRA in entrambe le direzioni, inizialmente prevista alle ore 6 di questa mattina, è slittata al pomeriggio di oggi a causa di un imprevisto tecnico in via di risoluzione da parte di tecnici di ANAS presenti sul posto.