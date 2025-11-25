D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI E SAN CESAREO VERSO IL G.R.A
Roma, 25 novembre 2025 – Alle ore 12:30 circa, sulla D19 Diramazione Roma Sud, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e San Cesareo, in direzione G.R.A, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria, ora rimosso, all’altezza del km 4.0.
Inoltre sono terminati gli accodamenti in A1 nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la D19 in direzione Firenze, precedentemente causati dalla chiusura dell’allacciamento con la D19.