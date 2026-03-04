D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SUL G.R.A.

Roma, 4 marzo 2026 – Sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori da parte di Anas; di conseguenza, sono state annullate le chiusure, previste nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 21:00-5:00, del Ramo di immissione dalla D19 Diramazione Roma sud, con provenienza A1 Milano-Napoli, sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), verso la SS7 Appia.