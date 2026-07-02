D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: PER CONCERTO CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TORRENOVA
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: PER CONCERTO CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TORRENOVA
Roma, 2 luglio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, in occasione di un concerto, che si terrà la sera di sabato 4 luglio a Tor Vergata, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di domenica 5 luglio, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Diramazione Roma sud e raggiungere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).