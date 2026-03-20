D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: FINE CODA PER VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO LA A1
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: FINE CODA PER VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO LA A1
Roma, 20 marzo 2026 – Alle ore 19:45 circa, sulla D19 Diramazione Roma Sud, nel tratto compreso tra Monte Porzio Catone e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso la A1, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un mezzo in fiamme all’altezza del km 4+300, ora spento.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione della A1.