D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO LA A1

Roma, 20 marzo 2026 – Alle ore 18:45 circa, sulla D19 Diramazione Roma Sud, nel tratto compreso tra Monte Porzio Catone e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso la A1, si registrano 10 km di coda a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 4+300, ora spento, in corrispondenza del quale il traffico scorre su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che si trovano in D19 e sono diretti verso la A1 Milano-Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Monte Porzio Catone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone.

Agli utenti che sono diretti verso la A1 e non hanno ancora imboccato la D19, di consiglia di proseguire sul GRA fino allo svincolo per la A24 Roma-L’Aquila-Teramo e di seguire quest’ultima in direzione L’Aquila. Da lì, prendere la A1 in direzione Napoli/Firenze.