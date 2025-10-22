D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 25 alle 5:00 di domenica 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.