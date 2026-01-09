D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia Strada Fontana Candida”, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 2:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 2:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.