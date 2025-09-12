D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-MONTEPORZIO CATONE VERSO LA A1

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Monteporzio Catone, verso la A1 Milano-Napoli.

Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Frascati ovest” e “Tuscolana ovest” situate all’interno del suddetto tratto.

Inoltre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle aree di servizio, dalle 18:00 di lunedì 15 e di martedì 16 settembre, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone. Dal G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli.