D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-MONTEPORZIO CATONE VERSO LA A1

Roma, 26 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Monteporzio Catone, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Torrenova, verso la A1.

Le aree di servizio “Frascati ovest” e “Tuscolana ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-6:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, dal G.R.A. uscire allo svincolo 18 “Casilina”, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone, la SP67a via di Fontana Candida ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone, oppure percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.