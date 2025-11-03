D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone;
-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 2:00 di venerdì 7 novembre, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, in entrata verso Roma/G.R.A.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone;
-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, per lavori di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale, in entrata verso Roma/G.R.A.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.