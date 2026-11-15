D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Strada Vicinale delle Faete” e “Strada Comunale Sant’Andrea”, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.