D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.