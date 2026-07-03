D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.