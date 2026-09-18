D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.