D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale e di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monteporzio, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.