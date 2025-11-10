D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, secondo il seguente programma:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 11 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia: in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia: in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo.