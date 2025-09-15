D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);
-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.;
-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A.;
-dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A..
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Cesareo.