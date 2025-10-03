D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli (D19), sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Cesareo;

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.