D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 21:00-6:00;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Cesareo.