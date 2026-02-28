D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL G.R.A.

Roma, 28 febbraio 2026 – Per consentire lavori di competenza Anas, nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia.

In alternativa si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud e seguire le indicazioni per il G.R.A.