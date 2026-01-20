D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL G.R.A.

Roma, 20 gennaio 2026 – Per consentire lavori di competenza Anas, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 21:00-5:00;

-nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.