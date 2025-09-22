D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 22 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia e viadotti “SR Casilina”, “San Cesareo 1” e “San Cesareo 2”, nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sul G.R.A., immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord o sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1/Firenze;

per chi è in transito sulla D19 Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 Milano-Napoli verso Napoli, uscire a Valmontone, al km 586+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.